CoStar Group Aktie

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WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

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CoStar Group-Anlage im Blick 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CoStar Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren CoStar Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 01.10.2016 wurden CoStar Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CoStar Group-Aktie letztlich bei 21,65 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hat, hat nun 46,183 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 265,41 USD, da sich der Wert einer CoStar Group-Aktie am 30.09.2026 auf 27,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,54 Prozent vermehrt.

CoStar Group war somit zuletzt am Markt 10,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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