S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CoStar Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in CoStar Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit CoStar Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CoStar Group-Anteile 21,31 USD wert. Bei einem CoStar Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,694 CoStar Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 146,73 USD, da sich der Wert einer CoStar Group-Aktie am 02.09.2026 auf 31,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 46,73 Prozent vermehrt.

CoStar Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at