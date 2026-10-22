S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CoStar Group von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen CoStar Group-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die CoStar Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 99,29 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,072 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 32,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 331,35 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 66,86 Prozent verkleinert.

Insgesamt war CoStar Group zuletzt 13,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at