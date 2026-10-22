CoStar Group Aktie

CoStar Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives CoStar Group-Investment? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CoStar Group von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen CoStar Group-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die CoStar Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 99,29 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,072 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 32,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 331,35 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 66,86 Prozent verkleinert.

Insgesamt war CoStar Group zuletzt 13,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CoStar Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu CoStar Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CoStar Group Inc. 30,36 -3,70% CoStar Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen