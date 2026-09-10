S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CoStar Group von vor einem Jahr gekostet

Am 10.09.2025 wurden CoStar Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 86,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die CoStar Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,587 CoStar Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 342,76 USD, da sich der Wert eines CoStar Group-Anteils am 09.09.2026 auf 29,58 USD belief. Damit wäre die Investition um 65,72 Prozent gesunken.

CoStar Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at