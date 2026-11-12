CoStar Group Aktie

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WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

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Investmentbeispiel 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CoStar Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren CoStar Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

CoStar Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CoStar Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 79,65 USD. Bei einem CoStar Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,555 CoStar Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 30,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 379,97 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,00 Prozent verringert.

CoStar Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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