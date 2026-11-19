CoStar Group Aktie
WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090
|Profitable CoStar Group-Investition?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine CoStar Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der CoStar Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die CoStar Group-Anteile bei 81,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,594 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 3 665,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CoStar Group bezifferte sich zuletzt auf 12,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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