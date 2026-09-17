CoStar Group Aktie

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WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

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CoStar Group-Performance 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CoStar Group von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CoStar Group-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CoStar Group-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 79,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,390 CoStar Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 837,21 USD, da sich der Wert eines CoStar Group-Anteils am 16.09.2026 auf 30,36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 61,63 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war CoStar Group zuletzt 12,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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