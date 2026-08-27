CoStar Group Aktie

CoStar Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CoStar Group-Investment 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CoStar Group von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CoStar Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit CoStar Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der CoStar Group-Aktie betrug an diesem Tag 83,19 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 120,207 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 863,45 USD, da sich der Wert eines CoStar Group-Anteils am 26.08.2026 auf 32,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,37 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war CoStar Group zuletzt 13,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CoStar Group Inc.

mehr Nachrichten