CoStar Group Aktie
WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090
|CoStar Group-Investment
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CoStar Group von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit CoStar Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der CoStar Group-Aktie betrug an diesem Tag 83,19 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 120,207 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 863,45 USD, da sich der Wert eines CoStar Group-Anteils am 26.08.2026 auf 32,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,37 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war CoStar Group zuletzt 13,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoStar Group Inc.
|
27.08.26
|S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CoStar Group von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CoStar Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)