S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CoStar Group von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CoStar Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit CoStar Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der CoStar Group-Aktie betrug an diesem Tag 83,19 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 120,207 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 863,45 USD, da sich der Wert eines CoStar Group-Anteils am 26.08.2026 auf 32,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,37 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war CoStar Group zuletzt 13,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at