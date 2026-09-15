S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CRH-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das CRH-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,43 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die CRH-Aktie investiert hat, hat nun 29,913 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 88,98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 661,68 USD wert. Damit wäre die Investition 166,17 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für CRH eine Börsenbewertung in Höhe von 58,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at