CRH Aktie

CRH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende CRH-Anlage? 20.10.2026 10:03:36

S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in CRH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CRH-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die CRH-Aktie an diesem Tag bei 117,43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CRH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,852 CRH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,83 USD, da sich der Wert einer CRH-Aktie am 19.10.2026 auf 83,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,17 Prozent vermindert.

Alle CRH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: CRH

Nachrichten zu CRH plc

mehr Nachrichten

Analysen zu CRH plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CRH plc 75,66 2,02% CRH plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen