S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CRH-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die CRH-Aktie an diesem Tag bei 117,43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CRH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,852 CRH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,83 USD, da sich der Wert einer CRH-Aktie am 19.10.2026 auf 83,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,17 Prozent vermindert.

Alle CRH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at