S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Crown Castle-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 100,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,977 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Crown Castle-Aktie auf 74,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 738,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,14 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Crown Castle belief sich zuletzt auf 31,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at