S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crown Castle-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Crown Castle-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Crown Castle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Crown Castle-Papier investiert hätte, hätte er nun 109,625 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 9 632,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,67 Prozent verkleinert.

Crown Castle wurde am Markt mit 37,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at