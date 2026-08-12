Crown Castle Aktie

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WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017

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Performance unter der Lupe 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crown Castle von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Crown Castle-Investment verlieren können.

Das Crown Castle-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Crown Castle-Anteile an diesem Tag bei 102,33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Crown Castle-Aktie investierten, hätten nun 0,977 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 71,96 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Anteils am 11.08.2026 auf 73,64 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 28,04 Prozent gleich.

Crown Castle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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