S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Crown Castle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Crown Castle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 189,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 52,706 Crown Castle-Aktien. Die gehaltenen Crown Castle-Papiere wären am 25.08.2026 4 020,98 USD wert, da der Schlussstand 76,29 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59,79 Prozent.

Am Markt war Crown Castle jüngst 32,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at