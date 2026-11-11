Crown Castle Aktie

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WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017

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Hochrechnung 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Crown Castle eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Crown Castle-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 95,64 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,456 Crown Castle-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Crown Castle-Aktie auf 89,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 934,23 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,58 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Crown Castle bezifferte sich zuletzt auf 37,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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