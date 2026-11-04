Crown Castle Aktie

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WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017

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Crown Castle-Investment 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Crown Castle-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Crown Castle-Aktie an diesem Tag bei 90,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Crown Castle-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,107 Crown Castle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,86 USD, da sich der Wert einer Crown Castle-Aktie am 03.11.2026 auf 86,58 USD belief. Mit einer Performance von -4,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Crown Castle eine Marktkapitalisierung von 37,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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