Crown Castle Aktie
WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017
|Crown Castle-Investmentbeispiel
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Crown Castle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Crown Castle-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Crown Castle-Aktie an diesem Tag bei 84,77 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hat, hat nun 1,180 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Crown Castle-Papiere wären am 24.11.2026 97,57 USD wert, da der Schlussstand 82,71 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,43 Prozent abgenommen.
Crown Castle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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