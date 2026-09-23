S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Crown Castle-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Crown Castle-Aktien verlieren können.

Am 23.09.2021 wurde die Crown Castle-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 184,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,542 Anteile im Depot. Die gehaltenen Crown Castle-Aktien wären am 22.09.2026 39,25 USD wert, da der Schlussstand 72,37 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,75 Prozent.

Crown Castle war somit zuletzt am Markt 31,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at