Crown Castle-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Crown Castle-Papiers betrug an diesem Tag 183,33 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Crown Castle-Papier investiert hätte, hätte er nun 54,546 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Crown Castle-Aktie auf 84,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 590,63 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,09 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Crown Castle bezifferte sich zuletzt auf 38,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at