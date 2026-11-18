Crown Castle Aktie
WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 5 Jahren bedeutet
Crown Castle-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Crown Castle-Papiers betrug an diesem Tag 183,33 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Crown Castle-Papier investiert hätte, hätte er nun 54,546 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Crown Castle-Aktie auf 84,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 590,63 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,09 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Crown Castle bezifferte sich zuletzt auf 38,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crown Castle Corp
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.11.26
|S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crown Castle-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Crown Castle Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Crown Castle Corp
|75,50
|-1,31%