CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Langfristige Investition
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das CSX-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CSX-Papier bei 11,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSX-Aktie investiert, befänden sich nun 85,886 CSX-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CSX-Papiers auf 49,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 217,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 321,70 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete CSX eine Marktkapitalisierung von 89,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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