S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in CSX-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die CSX-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,04 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,222 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,70 USD, da sich der Wert eines CSX-Papiers am 11.09.2026 auf 48,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57,70 Prozent.

CSX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 90,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at