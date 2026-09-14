CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Lohnender CSX-Einstieg?
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die CSX-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,04 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,222 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,70 USD, da sich der Wert eines CSX-Papiers am 11.09.2026 auf 48,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57,70 Prozent.
CSX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 90,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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