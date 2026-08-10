CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Lukratives CSX-Investment?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor einem Jahr abgeworfen
Am 10.08.2025 wurde die CSX-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28,225 CSX-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CSX-Aktie auf 50,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 418,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,89 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von CSX belief sich jüngst auf 93,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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