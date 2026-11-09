CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Langfristige Performance
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die CSX-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 331,455 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 49,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 281,07 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +62,81 Prozent.
Der Börsenwert von CSX belief sich zuletzt auf 90,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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