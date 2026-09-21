CSX Aktie

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WKN: 865857 / ISIN: US1264081035

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Lukrativer CSX-Einstieg? 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CSX-Aktien verdienen können.

CSX-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die CSX-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,659 CSX-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CSX-Aktie auf 47,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 585,32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,53 Prozent angezogen.

Alle CSX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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