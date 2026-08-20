Cummins Aktie

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WKN: 853121 / ISIN: US2310211063

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Cummins-Anlage 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Cummins-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Cummins-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Cummins-Aktie betrug an diesem Tag 396,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cummins-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,523 Cummins-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 534,93 USD, da sich der Wert einer Cummins-Aktie am 19.08.2026 auf 608,37 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 534,93 USD, was einer positiven Performance von 53,49 Prozent entspricht.

Insgesamt war Cummins zuletzt 85,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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