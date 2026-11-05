S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cummins-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cummins-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Cummins-Anteile letztlich bei 124,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,804 Cummins-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 379,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 471,84 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 279,57 Prozent.

Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 68,80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at