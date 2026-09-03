S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.09.2021 wurden Cummins-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 238,57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cummins-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,419 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 550,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 230,92 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 230,92 USD, was einer positiven Performance von 130,92 Prozent entspricht.

Am Markt war Cummins jüngst 75,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at