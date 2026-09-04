CVS Health Aktie

CVS Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859034 / ISIN: US1266501006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CVS Health-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das CVS Health-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93,84 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die CVS Health-Aktie investiert hat, hat nun 1,066 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 103,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,20 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 3,58 Prozent gleich.

CVS Health markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 124,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CVS Health Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu CVS Health Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CVS Health Corp 83,46 0,02% CVS Health Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:24 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen