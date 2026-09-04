CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Performance im Blick
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das CVS Health-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93,84 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die CVS Health-Aktie investiert hat, hat nun 1,066 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 103,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,20 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 3,58 Prozent gleich.
CVS Health markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 124,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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