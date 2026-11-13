S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CVS Health von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CVS Health gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das CVS Health-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 67,80 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CVS Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,749 CVS Health-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (89,79 USD), wäre das Investment nun 1 324,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,43 Prozent vermehrt.

CVS Health markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at