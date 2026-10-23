CVS Health Aktie

CVS Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859034 / ISIN: US1266501006

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CVS Health-Performance im Blick 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in CVS Health-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CVS Health-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 87,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,426 CVS Health-Aktien im Depot. Die gehaltenen CVS Health-Anteile wären am 22.10.2026 1 079,52 USD wert, da der Schlussstand 94,48 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,95 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für CVS Health eine Börsenbewertung in Höhe von 119,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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