CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Langfristige Performance
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CVS Health von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden CVS Health-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CVS Health-Papier bei 93,16 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die CVS Health-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 107,342 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 80,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 591,67 USD wert. Mit einer Performance von -14,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
CVS Health war somit zuletzt am Markt 104,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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