Danaher Aktie

Danaher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

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Lohnende Danaher-Anlage? 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danaher-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Danaher eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Danaher-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Danaher-Papier bei 223,01 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Danaher-Aktie investiert hätte, hätte er nun 44,841 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (230,50 USD), wäre die Investition nun 10 335,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,36 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Danaher einen Börsenwert von 161,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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