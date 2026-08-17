Danaher Aktie

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WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

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Rentable Danaher-Anlage? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danaher von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Danaher-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Danaher-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 284,25 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Danaher-Aktie investierten, hätten nun 3,518 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 202,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 712,24 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 712,24 USD entspricht einer negativen Performance von 28,78 Prozent.

Danaher war somit zuletzt am Markt 142,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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