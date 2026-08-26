Darden Restaurants Aktie
WKN: 895738 / ISIN: US2371941053
|Profitabler Darden Restaurants-Einstieg?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Darden Restaurants-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Darden Restaurants-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Darden Restaurants-Aktie bei 148,47 USD. Bei einem Darden Restaurants-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,354 Darden Restaurants-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 220,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 845,42 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 48,45 Prozent gleich.
Am Markt war Darden Restaurants jüngst 25,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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