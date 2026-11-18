Vor Jahren Darden Restaurants-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Darden Restaurants-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Darden Restaurants-Papier bei 145,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Darden Restaurants-Aktie investiert, befänden sich nun 68,531 Darden Restaurants-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 231,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 888,84 USD wert. Das entspricht einem Plus von 58,89 Prozent.

Darden Restaurants wurde am Markt mit 26,13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at