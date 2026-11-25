Bei einem frühen Investment in Darden Restaurants-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 25.11.2016 wurden Darden Restaurants-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Darden Restaurants-Aktie betrug an diesem Tag 74,95 USD. Bei einem Darden Restaurants-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,334 Darden Restaurants-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 320,48 USD, da sich der Wert eines Darden Restaurants-Anteils am 24.11.2026 auf 240,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 220,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Darden Restaurants bezifferte sich zuletzt auf 26,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at