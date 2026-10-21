S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Darden Restaurants-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 145,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Darden Restaurants-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,867 Darden Restaurants-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 496,98 USD, da sich der Wert eines Darden Restaurants-Papiers am 20.10.2026 auf 217,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,70 Prozent.

Darden Restaurants markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at