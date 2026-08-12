Darden Restaurants Aktie

Darden Restaurants für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895738 / ISIN: US2371941053

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Investmentbeispiel 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Darden Restaurants eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Darden Restaurants-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 205,13 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,487 Darden Restaurants-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,71 USD, da sich der Wert eines Darden Restaurants-Anteils am 11.08.2026 auf 218,90 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 106,71 USD entspricht einer Performance von +6,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete Darden Restaurants eine Marktkapitalisierung von 24,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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