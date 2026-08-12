Darden Restaurants Aktie
WKN: 895738 / ISIN: US2371941053
|Investmentbeispiel
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Darden Restaurants-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 205,13 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,487 Darden Restaurants-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,71 USD, da sich der Wert eines Darden Restaurants-Anteils am 11.08.2026 auf 218,90 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 106,71 USD entspricht einer Performance von +6,71 Prozent.
Jüngst verzeichnete Darden Restaurants eine Marktkapitalisierung von 24,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Darden Restaurants Inc.
Analysen zu Darden Restaurants Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Darden Restaurants Inc.
|191,65
|-1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.