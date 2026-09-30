S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Darden Restaurants-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Darden Restaurants-Aktien gewesen.

Das Darden Restaurants-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,32 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Darden Restaurants-Aktie investiert hat, hat nun 16,308 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (195,11 USD), wäre das Investment nun 3 181,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 218,18 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Darden Restaurants eine Börsenbewertung in Höhe von 22,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at