Darden Restaurants Aktie

Darden Restaurants für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895738 / ISIN: US2371941053

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Darden Restaurants-Investition im Blick 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Darden Restaurants von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Darden Restaurants-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Darden Restaurants-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Darden Restaurants-Papier bei 158,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Darden Restaurants-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,310 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Darden Restaurants-Aktien wären am 18.08.2026 1 381,08 USD wert, da der Schlussstand 218,86 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,11 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Darden Restaurants betrug jüngst 25,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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