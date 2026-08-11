Datado a Aktie

Datado a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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Lukrativer Datadog A-Einstieg? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Datadog A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.08.2023 wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Datadog A-Aktie an diesem Tag bei 89,44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Datadog A-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,118 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Datadog A-Anteile wären am 10.08.2026 291,57 USD wert, da der Schlussstand 260,78 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 191,57 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Datadog A betrug jüngst 84,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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