S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Datadog A-Investment verdienen können.

Die Datadog A-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,04 USD. Bei einem Datadog A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,219 Datadog A-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263,41 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Anteils am 02.11.2026 auf 216,10 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 263,41 USD, was einer positiven Performance von 163,41 Prozent entspricht.

Insgesamt war Datadog A zuletzt 84,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at