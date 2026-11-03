Datado a Aktie

Datado a ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Datadog A-Investment verdienen können.

Die Datadog A-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,04 USD. Bei einem Datadog A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,219 Datadog A-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263,41 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Anteils am 02.11.2026 auf 216,10 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 263,41 USD, was einer positiven Performance von 163,41 Prozent entspricht.

Insgesamt war Datadog A zuletzt 84,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Datadog Inc Registered Shs -A- 169,60 -14,34% Datadog Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen