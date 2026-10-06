S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Datadog A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Datadog A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Datadog A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 105,899 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 29 271,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 276,42 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 192,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Datadog A belief sich zuletzt auf 99,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at