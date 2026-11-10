Datado a Aktie

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WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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Lohnendes Datadog A-Investment? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Datadog A von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Datadog A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Datadog A-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 188,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,297 Datadog A-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 179,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 951,38 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 4,86 Prozent gleich.

Datadog A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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