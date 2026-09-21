S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DaVita-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in DaVita-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die DaVita-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DaVita-Anteile bei 102,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,977 DaVita-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (183,86 USD), wäre die Investition nun 179,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 79,62 Prozent vermehrt.

Insgesamt war DaVita zuletzt 11,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at