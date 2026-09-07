DaVita Aktie

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WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088

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DaVita-Investition 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren DaVita-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.09.2016 wurden DaVita-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,545 DaVita-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 860,10 USD, da sich der Wert eines DaVita-Papiers am 04.09.2026 auf 183,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 186,01 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von DaVita belief sich zuletzt auf 11,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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