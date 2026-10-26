DaVita Aktie

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WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088

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Profitable DaVita-Investition? 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel hätte eine Investition in DaVita von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in DaVita-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DaVita-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 112,11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 89,198 DaVita-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 380,34 USD, da sich der Wert eines DaVita-Papiers am 23.10.2026 auf 183,64 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63,80 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von DaVita belief sich zuletzt auf 11,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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