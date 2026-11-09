S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DaVita-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DaVita-Aktien verdienen können.

DaVita-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DaVita-Anteile bei 123,69 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die DaVita-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,085 DaVita-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 1 547,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,35 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 547,01 USD entspricht einer Performance von +54,70 Prozent.

DaVita markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at