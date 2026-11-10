S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deere-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.11.2016 wurde das Deere-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Deere-Papier bei 90,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,103 Deere-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Deere-Papiers auf 691,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 762,16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 662,16 Prozent.

Der Börsenwert von Deere belief sich jüngst auf 180,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at