Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|Performance im Blick
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Deere-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 370,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,270 Deere-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 693,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,32 USD wert. Mit einer Performance von +87,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Deere zuletzt 186,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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