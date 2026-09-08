S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Deere-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Deere-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 370,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,270 Deere-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 693,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,32 USD wert. Mit einer Performance von +87,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Deere zuletzt 186,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at